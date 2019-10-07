تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 08:31:11 سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال |  2019-10-07 08:29:21 برشلونة يضرب بالرباعية ويقفز للمركز الثاني |  2019-10-07 08:28:40 "ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي |  2019-10-07 08:24:35 الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله |  2019-10-07 06:09:29 خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج |  2019-10-07 06:08:14 ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري |  2019-10-07 00:02:21 يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية |  2019-10-07 01:02:06 مصرع شخص جراء حادث مروع في شارع 6 |  2019-10-07 00:28:49 اطلاق نار على سيارات امام منزل رئيس بلدية طمرة د.سهيل ذياب |  2019-10-06 20:22:13 اصابة شابة بانقلاب دراجة نارية في نحف |  2019-10-06 20:17:12 مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا |  2019-10-06 20:14:35 سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون |  2019-10-06 20:10:01 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي |  2019-10-06 20:07:50 نادي عائلة البشارة الناصرة يستضيف الشاعر تميم الاسدي |  2019-10-06 17:00:54 وزارة التربية والتعليم تناقش ازمة العنف في المجتمع العربي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يضرب بالرباعية ويقفز للمركز الثاني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد الأحد، في الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" ليقفز إلى الوصافة.



وعلى ملعب كامب نو تناوب على تسجيل أهداف البرسا كل من لويس سواريز (27) وأرتورو فيدال (32) وعثمان ديمبيلي (35) وليونيل ميسي (77).


ونجح ميسي في تسجيل أول هدف له هذا الموسم من كرة ثابتة أسكنها بمهارة كبيرة على يسار الحارس.


كما استعاد برشلونة قدرات مهاجمه الأوروغوياني سواريز الذي سجل في آخر ثلاث مباريات للفريق ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الليغا بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.


وسيطر الفريق الكاتالوني على مجريات اللقاء، بينما فشل الفريق الزائر في هز الشباك.


كما شهد اللقاء تحقيق الحارس الألماني رقماً قياسياً ببلوغه المباراة رقم 200 بقميص البرسا في جميع المسابقات ليصبح أول حارس مرمى أجنبي يحقق هذا الإنجاز مع برشلونة.


وبهذه النتيجة قفز برشلونة إلى وصافة الليغا بعدما ارتفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد الفريق الأندلسي عند المركز السادس برصيد 13 نقطة.


واستفاد برشلونة من سقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي في وقت سابق اليوم، أمام بلد الوليد ليتراجع إلى المركز الثالث (15 نقطة).




كلمات متعلقة

برشلونة, يضرب, بالرباعية, ويقفز, للمركز, الثاني,

تابعونــا

يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية 2019-10-07 | 00:02:21

فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب...

سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون 2019-10-06 | 20:14:35

قدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول، بإسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي على...

هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا 2019-10-06 | 09:57:02

علق البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، على تسجيله الهدف الأول بقميص...

ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية ويُحافظ على صدارة الليجا ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية ويُحافظ على صدارة الليجا 2019-10-05 | 19:14:41

حقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (4-2) على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...

من كاره للإسلام إلى مؤمن.. شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب المصري محمد صلاح من كاره للإسلام إلى مؤمن.. شاب إنجليزي يروي قصة اعتناقه الإسلام بسبب المصري محمد صلاح 2019-10-04 | 14:47:15

تعرف كرة القدم في إنجلترا بأنها معشوقة الشعب، لأن "البريمير ليغ" بكل تفاصيله...

ميسي: لسوء حظي نضجت وتزوجت وأنجبت بسرعة كبيرة ميسي: لسوء حظي نضجت وتزوجت وأنجبت بسرعة كبيرة 2019-10-04 | 07:11:32

استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في...

زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي زوجة راكيتيتش تدعمه ضد قرار فالفيردي 2019-10-03 | 17:27:24

دافعت راكيل موري، زوجة إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، عن زوجها بعدما تُرك مرة أخرى...

ميسي: رحلات الصيف أرهقتنا.. وعلاقتي بجريزمان جيدة ميسي: رحلات الصيف أرهقتنا.. وعلاقتي بجريزمان جيدة 2019-10-03 | 09:19:14

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار (2-1) على...

سيناريو مثير يقود برشلونة لإحباط إنتر سيناريو مثير يقود برشلونة لإحباط إنتر 2019-10-03 | 00:03:48

انتصر برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم...

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة 2019-10-02 | 14:45:38

تلقى ريال مدريد صدمة جديدة، بإصابة لاعب جديد بين صفوفه، ينضم لقائمة طويلة من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى وادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتأمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق اغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةمحمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه عبد الكريم حلايقة حصل دطتوراه الخليل مسن الحاج سن 61 عاما حسن لينا مخول اغاني البوم ميلاد مجيد عكا عيد الطفلة بيسان محمد محاجنة ام الفحم اصغر مولودة هيليل يافيه مستشفى مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com