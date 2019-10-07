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"ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد ستة أشهر من خطأ محرج بشأن السترات الفضائية أدى إلى إلغاء الرحلة.



إذ أعلنت ناسا الجمعة أن رائدتي فضاء تتواجدان بالفعل بالمحطة الدولية ستقومان بالسير في الفضاء في وقت لاحق من الشهر.


الرائدتان كريستينا كوخ وزميلتها التي وصلت مؤخرا جيسيكا مير ستسيران في الفضاء يوم 21 أكتوبر تشرين أول لتركيب بطاريات جديدة. وسيكون هذا رابع سير في الفضاء من خمسة بشأن بطاريات. وسيكون الأول الأحد المقبل، وفيه ستسير كوخ في الفضاء برفقة زميل.


كان من المفترض أن تخرج كوخ للسير في الفضاء برفقة زميلة في مارس آذار الماضي. إلا أن ناسا تعين عليها إلغاء الخطة بسبب عدم وجود وقت كاف لتجهيز زي فضائي ثاني متوسط المقاس.


وقالت رائدة الفضاء ميغان ماكارثر، نائبة رئيس ناسا، إن ذلك سيكون إنجازا يستحق الاحتفال.




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