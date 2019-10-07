"ناسا", تستعد, لسير, فضائي, نسائي,

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قررت سلطات مدينة نيويورك فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستخدم...
ذكرت صحيفة كويتية نقلا عن مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغا بشأن مقطع...
يبدو أن التقنية القابلة للارتداء بدأت تأخذ مسارات جديدة، ولم تعد تقتصر على بعض...
أثار فأر الذعر هذا الصباح داخل غرفة الصحافيين في قاعة المؤتمرات في البيت...
أصدرت "آبل" تحديثًا اضطراريًا لنظام تشغيل أجهزتها الذكية، بعد يومين فقط من إطلاق...
بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، استنتج العلماء نتائج مخيفة إذ من الممكن...
جرت في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا مراسم حفل زفاف جماعي شمل 30 عريسا...
بيعت اليوم لوحة مركبة تحمل الرقم "2020 U" بمبلغ 134 ألف درهم (36 ألف دولار أمريكي) في مزاد...
أعلن تطبيق "واتساب" أنه سيتخلى بشكل نهائي عن مجموعة من الهواتف الذكية، إذ سيتوقف...
لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم، لكنه تمكن من إنقاذ حياة طفلين أثناء عبورهما شريط...