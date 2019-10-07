تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-07 08:31:11 سطو مسلح على محطة وقود في طمرة وسرقة مال |  2019-10-07 08:29:21 برشلونة يضرب بالرباعية ويقفز للمركز الثاني |  2019-10-07 08:28:40 "ناسا" تستعد لسير فضائي نسائي |  2019-10-07 08:24:35 الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله |  2019-10-07 06:09:29 خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج |  2019-10-07 06:08:14 ارتفاع على درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري |  2019-10-07 00:02:21 يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية |  2019-10-07 01:02:06 مصرع شخص جراء حادث مروع في شارع 6 |  2019-10-07 00:28:49 اطلاق نار على سيارات امام منزل رئيس بلدية طمرة د.سهيل ذياب |  2019-10-06 20:22:13 اصابة شابة بانقلاب دراجة نارية في نحف |  2019-10-06 20:17:12 مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا |  2019-10-06 20:14:35 سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون |  2019-10-06 20:10:01 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي |  2019-10-06 20:07:50 نادي عائلة البشارة الناصرة يستضيف الشاعر تميم الاسدي |  2019-10-06 17:00:54 وزارة التربية والتعليم تناقش ازمة العنف في المجتمع العربي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الغارديان: ترامب يعاني مع تزايد مخاطر محاولة عزله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني بشكل كبير في سعيه لضبط الأوضاع داخل الحزب الجمهوري في مواجهة مخاطر إجراءات مساءلته في الكونغرس التي تتزايد بشكل يومي.



وتضيف الصحيفة أن ترامب يسعى لتوضيح مخاطر تعرضه للعزل لأعضاء الكونغرس من الحزب الحاكم، لكن يبدو أن هناك قوى جديدة انضمت إلى مساعي العزل وهو ما يعني أن التحقيقات سوف تتسارع بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.


وقالت الصحيفة  أن شخصا آخر انضم للتحقيقات كشاهد وهو غوردون سوندلاند، الملياردير الأمريكي الذي كان أحد أكبر المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية وعُين بعد نجاح ترامب في منصب سفير الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي.


وذكرت ان سوندلاند سيمثل الثلاثاء أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته حول مساعي ترامب للضغط على الرئيس الأوكراني لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن.


وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع واحد من عملية استجواب الكونغرس لكيرت فولكر، المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا، التي كشفت عن سلسلة من الرسائل النصية التي ورطت ترامب أكثر في الفضيحة.




كلمات متعلقة

الغارديان:, ترامب, يعاني, مع, تزايد, مخاطر, محاولة, عزله,

تابعونــا

خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج خارجية الأردن تستدعي سفير إسرائيل وتسلمه مذكرة احتجاج 2019-10-07 | 06:09:29

استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان...

مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا 2019-10-06 | 20:17:12

علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...

السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات 2019-10-06 | 13:35:28

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...

طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج 2019-10-06 | 07:00:45

انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...

القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام 2019-10-05 | 14:38:09

قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن...

توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب" توقعات باستقالة جديدة في "حكومة ترامب" 2019-10-04 | 18:54:47

: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن...

ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية 2019-10-04 | 09:14:00

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...

البنتاغون مستعد للتعاون في تحقيقات قضية عزل ترامب البنتاغون مستعد للتعاون في تحقيقات قضية عزل ترامب 2019-10-04 | 08:58:03

أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، يوم أمس الخميس، استعداده للتعاون مع...

إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا إيران: العدو عاجز حتى عن إطلاق رصاصة فارغة باتجاهنا 2019-10-04 | 06:05:11

أكد القائد العام للحرس الثوري في إيران، اللواء حسين سلامي، أن تعاظم قوة بلاده سلب...

الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب الكنيست يؤدي اليمين الدستورية بدون حكومة جديدة وبدون العرب 2019-10-03 | 19:51:27

ادى الكنيست، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة لا يزال رئيس وزراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب كلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون طبريا حريق هائل قرب الشاطئ اخلاء تمنزهين اصابة عامل اطفاء اغلاق شارع مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية دير حنا عائلة خطيب حسين امرأة مريضة اعتداء ضرب مبرح مستشفى رمبام حيفا علاج الثانوية التكنولوجية البنات سخنين يركا كلية تحتفل تخريج الفوج الخامس من طالباتها سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت جنوب مخدرات حشيش تهريب محاولة اعتقال مشتبهين عربوطن علي امارة مصرع الطفلة رضيعة حادث طرق سيارة شارع 90 اغوار كفر كنا شرطة اسعاف سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق بطري منصور مدير مدرسة المعمدانية الناصرة تعليم وزارة التربية ميزانيات 50 مليون شيكل اجتماع مدارس أهلية مشتبهون عرب شبان مواجهات اخلال النظام العام حجارة القاء حرق اطارات شرطة مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com