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الفنان حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي‎



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أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب. وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190  بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.


وأعرب الفنان الإماراتي عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيرا لهذا الحدث العالمي.وقال الجسمي "هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا، وأعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص. وكلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة."


وأضاف "إماراتنا وطن يشع بالدفء والتفاؤل والتسامح وسيتجلى ذلك بوضوح في ساحة إكسبو 2020. ومع اقتراب احتفال البلاد باليوبيل الذهبي فإنه يشرفني أن ألعب دورا في إظهار مدى التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإنسان الإماراتي وطموحاته في المستقبل."


وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي لاكسبو 2020 "يسعدنا أن نتعاون مع الفنان حسين الجسمي كسفير للحدث، انه فنان مميز يمثل الفن الاماراتي والعربي حول العالم" 


وأضافت "سنتمكن من خلال أعماله الفنية المميزة من إبراز الثقافة والموهبة الإماراتية للجمهور العالمي، ويجسد هذا التعاون الترفيه من الطراز العالمي الذي سيختبره ملايين الزوار خلال الأيام 173 لمعرض اكسبو 2020 ، ونحن مسرورون لانضمام حسين الجسمي الى عائلة اكسبو الشاملة" 


يذكر بأن الفنان العربي سيقوم بإحياء حفلات غنائية قبل وخلال انعقاد الحدث الذي سيحتضن أكثر من 60 فعالية في اليوم. وسيساهم برفع مستوى الوعي حول شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" والمفاهيم الفرعية وهي الفرص والتنقل والاستدامة وأهميتها لبناء مستقبل أفضل. 

ويقام إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021. يفتتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحاً إلى 2 بعد منتصف الليل. وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيداً بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي.


ويساهم إكسبو 2020 في دعم مسيرة نمو وازدهار دولة الإمارات وخططها التنموية المستقبلية. وسيكون أكبر إكسبو دولي في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات ومن المتوقع أن يحقق 25 مليون زيارة.




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