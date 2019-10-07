خارجية, الأردن, تستدعي, سفير, إسرائيل, وتسلمه, مذكرة, احتجاج,

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علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في...
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من...
انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية...
قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن...
: ذكر موقع "بولوتيكو"، امس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن...
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات المبلغ عنها...
أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، يوم أمس الخميس، استعداده للتعاون مع...
أكد القائد العام للحرس الثوري في إيران، اللواء حسين سلامي، أن تعاظم قوة بلاده سلب...
ادى الكنيست، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة لا يزال رئيس وزراء...
لقي 4 أشخاص مصرعهم إلى جانب المهاجم في حادث طعن شهده مركز شرطة في العاصمة الفرنسية...