خارجية, الأردن, تستدعي, سفير, إسرائيل, وتسلمه, مذكرة, احتجاج,

استدعت وزارة الخارجية الأردنية،مساء الأحد، القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز أردنيين إثنين منذ أكثر من شهر بحسب الوكالة الرسمية الاردنية.

وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان إن الوزارة استدعت القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان "وكررت طلبها بسرعة الإفراج عن المواطنة هبة اللبدي، وكذلك عبدالرحمن مرعي".وأضاف "الى حين تحقق ذلك طالبت الوزارة بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما".وأشار القضاة إلى أن "الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية".