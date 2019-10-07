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يوفنتوس يسلب إنتر صدارة الكالتشيو في ليلة أرجنتينية



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوزيبي مياتزا، بمنافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ليلحق بمضيفه أول هزيمة له بالمسابقة.

أحرز الأرجنتينيان باولو ديبالا وجونزالو هيجواين هدفي يوفنتوس بالدقائق 4 و80، بينما سجل مواطنهما لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد بالدقيقة 18، ليصطبغ ديربي إيطاليا بلون التانجو.
وبهذا الفوز، أوقف يوفنتوس قطار النيراتزوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتصدر المسابقة، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 18 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.




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