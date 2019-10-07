يوفنتوس, يسلب, إنتر, صدارة, الكالتشيو, في, ليلة, أرجنتينية,

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قدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول، بإسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي على...
علق البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، على تسجيله الهدف الأول بقميص...
حقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (4-2) على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات...
تعرف كرة القدم في إنجلترا بأنها معشوقة الشعب، لأن "البريمير ليغ" بكل تفاصيله...
استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في...
دافعت راكيل موري، زوجة إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، عن زوجها بعدما تُرك مرة أخرى...
أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، عن سعادته عقب الانتصار (2-1) على...
انتصر برشلونة الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم...
تلقى ريال مدريد صدمة جديدة، بإصابة لاعب جديد بين صفوفه، ينضم لقائمة طويلة من...
تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم...