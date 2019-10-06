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نتنباهو يستنكر جرائم القتل وموجة العنف في المجتمع العربي



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استنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم جرائم القتل وأعمال العنف في المجتمع العربي. ودعا قادة هذا المجتمع وجماهيره الى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع سلطات الدولة من أجل تطبيق تغييرات جذرية بما يتعلق بمكافحة العنف والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكاله في إطار فعالياتهم الاحتجاجية. كما تحدث نتانياهو مع وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان والقائم بأعمال المفتش العام للشرطة الجنرال موتي كوهين وأوعز اليهما بتعزيز وحدات الشرطة وتشديد الإجراءات لفرض النظام العام في المجتمع العربي بغية مواصلة محاربة آفة العنف فيه .

ومن جهته حمل رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة والنائب عنها أحمد الطبي نتانياهو المسؤولية عن تفاقم موجة العنف.وجاء في بيان أصدراه أن رئيس الوزراء التزم جانب الصمت إزاء سلسلة جرائم القتل التي شهدها المجتمع العربي في الفترة الأخيرة ولم يحرك ساكنا من أجل تطبيق ما تعهد به قبل عدة سنوات من محاربة آفة العنف في هذا المجتمع. وأضاف النائبان أنه من واجب الحكومة الا تكتفي بأقوال بل تقوم على الفور بتطبيق خطة شاملة لمكافحة هذه الآفة
نتنباهو يستنكر جرائم القتل وموجة العنف في المجتمع العربي




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