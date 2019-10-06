نتنباهو, يستنكر, جرائم, القتل, وموجة, العنف, في, المجتمع, العربي,

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لقي شخص مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع 6 بعد منتصف الليلة الماضية وذلك بعد انقلاب...
أقدم مجهولون الليلة الماضية على اطلاق النار باتجاه سيارات مركونة امام منزل رئيس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شابة اصيبت بجراح متوسطة...
ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء...
نظم نادي عائلة البشارة للّاتين في الناصرة أمسية ثقافية فنية بعنوان "ذكريات...
وصلنا من مكتب النّاطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"في أعقاب أحداث...
قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب بلال ابو...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"أنهت شرطة إسرائيل...
في لقاء رائع قدمته السيدة مها سلفيتي ( موجهة مجموعات ) محاضرة حول اثر قوة الكلمة في...
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، في لقاء صحفي، الى تصريح أحد...