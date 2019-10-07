مصرع, شخص, جراء, حادث, مروع, في, شارع, 6,

لقي شخص مصرعه جراء حادث طرق مروع في شارع 6 بعد منتصف الليلة الماضية وذلك بعد انقلاب سيارة خلال مطاردة من قبل الشرطة.

واكدت الشرطة في بيانها ان الحديث يدور عن سيارة كانت في منطقة يافنيه وبداخلها مشتبهان بسرقة سيارات،دورية شرطة قامت بمطاردة السيارة مما ادى الى انقلابها في شارع 6 ،الطواقم الطبية اعلنت وفاة شخص والاخر فر هاربا من المكان.