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اطلاق نار على سيارات امام منزل رئيس بلدية طمرة د.سهيل ذياب



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون الليلة الماضية على اطلاق النار باتجاه سيارات مركونة امام منزل رئيس بلدية طمرة الدكتور سهيل ذياب مما ادى الى وقوع اضرار بالسيارات وبلطف الله لم تقع اصابات بشرية.


ويفيد مراسلنا ان السيارات تابعة لاحد موظفي البلدية والاخرى لقريب عائلة الرئيس،الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.





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