اصابة, شابة, بانقلاب, دراجة, نارية, في, نحف,

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ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء...
نظم نادي عائلة البشارة للّاتين في الناصرة أمسية ثقافية فنية بعنوان "ذكريات...
وصلنا من مكتب النّاطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"في أعقاب أحداث...
قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب بلال ابو...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"أنهت شرطة إسرائيل...
في لقاء رائع قدمته السيدة مها سلفيتي ( موجهة مجموعات ) محاضرة حول اثر قوة الكلمة في...
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، في لقاء صحفي، الى تصريح أحد...
توفي ظهر اليوم الاحد الدكتور اسامة بسام ابو احمد من مدينة الناصرة جراء اصابته...
شيعت جماهير غفيرة من حورة والمنطقة ظهر اليوم الاحد جثمان الشاب شادي حموده ابو...
لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاماً مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في بناية...