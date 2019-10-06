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اصابة شابة بانقلاب دراجة نارية في نحف



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان شابة اصيبت بجراح متوسطة جراء سقوطها عن دراجة نارية مساء اليوم الاحد في بلدة نحف.

الطواقم الطبية نقلت الشابة الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتها بالمتوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق .

اصابة شابة بانقلاب دراجة نارية في نحف




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