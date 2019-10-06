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مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علم اليوم أن مسؤولا آخر في أجهزة الاستخبارات الأمريكية قرر تقديم معلومات في القضية التي يحقق فيها مجلس النواب الأمريكي والمسماة ب"أوكرانيا غيت" تمهيدا لاحتمال تنحية الرئيس دونالد ترامب من منصبه.  وأفادت وسائل اعلام أمريكية أن المفتش العام للاستخبارات مايكيل أتكينسون التقى هذا الشخص وحقق معه حول المعلومات المتوفرة لديه. ويدور الحديث عن معلومات تتعلق بالمكالمة الهاتفية التي أجراءها الرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل شهرين ونصف الشهر.  يذكر أن زميلا لهذا المسؤول قدم معلومات يستدل منها ان ترامب مارس خلال هذه المكالمة ضغوطا على زيلينسكي لتشرع السلطات الاوكرانية في التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي سابقا جو بايدن ونجله . وينفي ترامب نفيا قاطعا الشبهات المنسوبة لهم الا انه دعا اول امس علنا نظام الحكم في بكين الى البدء بالتحقيق ضد نجل بايدين حول أعماله في الصين.  ويذكر ان مجلس النواب قرر الشروع في اتخاذ الاجراءات لتنحية ترامب علما بان الحزب الديمقراطي يتمتع بالاغلبية في هذا المجلس . الا ان تنحية الرئيس تستلزم مصادقة مجلس الشيوخ عليها و الاغلبية في هذا المجلس تود الى الحزب الجمهوري الذي يتراسه ترامب.

مسؤول اخر في الاستخبارات الامريكية يدلي بمعلومات حول فضيحة اوكرانيا




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