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سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



قدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول، بإسقاط حامل اللقب مانشستر سيتي على أرضه 2-0 مساء الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أداما تراوري هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و90+4.
وتجمد رصيد مانشستر سيتي بهذه الخسارة عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط.  
واعتمد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على طريقة اللعب 4-3-3، حيث واصل البرازيلي فرناندينيو اللعب كقلب دفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، وعلى الطرفين الإنجليزي كايل ووكر والبرتغالي جواو كانسيلو.
وأدى الإسباني رودري دور لاعب الارتكاز، مانحا الحرية للألماني إلكاي جوندوجان والإسباني دافيد سيلفا لدعم الخط الهجومي المكون من الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينج والأرجنتيني سيرجيو أجويرو.




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