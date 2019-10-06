الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الفتاة, شهد, اسدي,

وقالت الشرطة في بيانها انها خرجت من بيتها في 28.09.2019 . طولها 166.بنينها ضعيفة.عينيها بنتيان وشعرها بني.

ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء اثارها .

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