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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي



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ناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة شهد اسدي من نوف هجليل بعد اسبوع من اختفاء اثارها .

وقالت الشرطة في بيانها انها خرجت من بيتها في 28.09.2019 . طولها 166.بنينها ضعيفة.عينيها بنتيان وشعرها بني.




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