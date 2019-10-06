نادي, عائلة, البشارة, الناصرة, يستضيف, الشاعر, تميم, الاسدي,

نظم نادي عائلة البشارة للّاتين في الناصرة أمسية ثقافية فنية بعنوان "ذكريات نصراوية" استضاف فيها الشاعر الفنان ابن الناصرة تميم الأسدي، شارك فيها جمهورٌ غفيرٌ من أعضاء النادي وأقاربهم وأصدقائهم وبحضور كاهن رعية اللاتين الجديد والرئيس الروحي للنادي قدس الأب مروان دعدس ونائبَيهِ الأب أنطونيوس حبيب والأب زاهر عبود.مقدمة الامسية عضو النادي السيدة أنجيل توتري رحبت بالحضور وقالت: " في هذه الأمسية سنسترجع ذكريات الزمن الجميل وبساطة العيش في حارات وأحياء الناصرة القديمة حي النبعة والخلّة وحارة الروم والعين والسوق البلدي القديم والألفة والعلاقة الحسنة بين الجيران من جميع الطوائف".

ثم قدمت الشاعر تميم الاسدي والذي يعتبر من أفضل شعراء الزجل في الداخل، كونه يدمج بين الشعر الشعبي وبين ثقافةٍ وفلسفةٍ عميقةٍ جدًا ناتجة عن قراءة الأدب العربي والعالمي بتعمّق. عاش في الناصرة وأحبها بكل جوارِحِهِ وأفاضت عليهِ بشعرٍ جميلٍ يكتبُهُ عنها حتى فوّضتهُ التغزلَ فيها وبأحيائِها، بعينِها ونبعتِها وحِرَفِييها، بكنائسِها ومساجِدِها.الشاعر تميم الاسدي أتحف الحضور بأحلى ما كتبَ عن الناصرة من كلماتٍ وشعرٍ وزجلٍ وقد تضمّن شعرُهُ الحديث عن عين العذراء والسوق القديم، عن زلابية أبو كايد وهريسة أبو حافظ، عن عائلة مسمار وصمودها الوطني والعمل بالفاخورة والصناعات القديمة التي عمل فيها بعض سكان الناصرة في السوق وعن فضل المدارس التبشيرية التي قدمت للناصرة والقرى شعلة من التعليم والثقافة حيث ذكر أن لها الفضل الكبير في ذلك الوقت للتعلم والتثقيف.تخلل الأمسية رقصات فلوكلورية وتضييفات مميزة من التراث النصراوي القديم وتم تزيين القاعة ببعض التحف والأدوات التراثية القديمة وبناء زوايا خاصة لبعض المحلات التجارية من وحيِ السوق القديم اضافةً الى اللباس التراثي الفولكلوري القديم حيث أضفت على الأمسية جوًّا من البهجة واسترجاع الذكريات في مدينتنا الحبيبة.وفي نهاية الامسية شكر رئيس النادي السيد بسام شحتوت الشاعر الفنان تميم الأسدي على ما قدمه في هذه الأمسية حيث قال انه جعلنا نعيش لحظات سعيدة بذكريات جميلة، وقد عبّر الحضور عن رضاهم واعجابهم بهذه المبادرة وبالترتيبات التي أضفت عليه روعة الحِس الفني والثقافي النصراوي.