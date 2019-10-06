اتهام, شاب, من, تل, السبع, بمحاولة, الانضمام, لمنظمة, داعش,

قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب بلال ابو رقيق(20عاماً)من تل السبع بمحاولة الانضمام لمنظمة داعش وتصنيع متفجرات.

وبحسب لائحة الاتهام قرر المتهم الانضمام لمنظمة داعش والسفر للاراضي السورية ,حيث قام المتهم بسماع اغاني واناشيد تابعة للتنظيم وكان يتابع اخبار داعش والحروب في سوريا والعراق والتفجيرات التي كانت تقوم بها .كما وقام بشراء ملابس عن طريق الانتر نت تشبه الملابس التي يرتديها عناصر داعش ودخل الى المسجد وتصور بها ونشرها على حسابه في الفيسبوك ودخل الى موقع فيه تفاصيل الانضمام الى داعش ومن اجل توفير المال للسفر خطط بتصنيع متفجرات من اجل بيعها لاخرين.