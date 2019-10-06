تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-06 15:10:11 اتهام شاب من تل السبع بمحاولة الانضمام لمنظمة داعش |  2019-10-06 15:00:42 توثيق جريمة القتل:فك رموز جريمة مقتل عبد اللطيف تايه من قلنسوة |  2019-10-06 14:32:40 قوة الكلمة لمتقاعدي المركز الجماهيري دبوريه |  2019-10-06 14:21:05 كاتس: من غير الشرعي التنافس مع نتنياهو الآن |  2019-10-06 13:37:06 وفاة الدكتور اسامة ابو احمد من الناصرة جراء اصطدامه بجدار اثر نوبة قلبية حادة |  2019-10-06 13:35:28 السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات |  2019-10-06 13:27:13 حورة:تشييع جثمان الشاب شادي ابو القيعان ضحية حادث الطرق |  2019-10-06 13:24:02 مصرع عامل سقط عن ارتفاع في كريات بيالك |  2019-10-06 11:57:15 اعتزال كابتن مكابي الاخاء الناصرة امجد سليمان |  2019-10-06 11:45:24 حورة تفجع بوفاة الشاب شادي حموده ابو القيعان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق |  2019-10-06 10:39:55 يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار |  2019-10-06 10:05:23 اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما |  2019-10-06 10:03:07 الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران |  2019-10-06 10:00:16 لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! |  2019-10-06 09:57:02 هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتهام شاب من تل السبع بمحاولة الانضمام لمنظمة داعش



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب بلال ابو رقيق(20عاماً)من تل السبع بمحاولة الانضمام لمنظمة داعش وتصنيع متفجرات.


وبحسب لائحة الاتهام قرر المتهم الانضمام لمنظمة داعش والسفر للاراضي السورية ,حيث قام المتهم بسماع اغاني واناشيد تابعة للتنظيم وكان يتابع اخبار داعش والحروب في سوريا والعراق والتفجيرات التي كانت تقوم بها .
كما وقام بشراء ملابس عن طريق الانتر نت تشبه الملابس التي يرتديها عناصر داعش ودخل الى المسجد وتصور بها ونشرها على حسابه في الفيسبوك ودخل الى موقع فيه تفاصيل الانضمام الى داعش ومن اجل توفير المال للسفر خطط بتصنيع متفجرات من اجل بيعها لاخرين.
اتهام شاب من تل السبع بمحاولة الانضمام لمنظمة داعش




كلمات متعلقة

اتهام, شاب, من, تل, السبع, بمحاولة, الانضمام, لمنظمة, داعش,

تابعونــا

توثيق جريمة القتل:فك رموز جريمة مقتل عبد اللطيف تايه من قلنسوة توثيق جريمة القتل:فك رموز جريمة مقتل عبد اللطيف تايه من قلنسوة 2019-10-06 | 15:00:42

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"أنهت شرطة إسرائيل...

قوة الكلمة لمتقاعدي المركز الجماهيري دبوريه قوة الكلمة لمتقاعدي المركز الجماهيري دبوريه 2019-10-06 | 14:32:40

في لقاء رائع قدمته السيدة مها سلفيتي ( موجهة مجموعات ) محاضرة حول اثر قوة الكلمة في...

كاتس: من غير الشرعي التنافس مع نتنياهو الآن كاتس: من غير الشرعي التنافس مع نتنياهو الآن 2019-10-06 | 14:21:05

تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، في لقاء صحفي، الى تصريح أحد...

وفاة الدكتور اسامة ابو احمد من الناصرة جراء اصطدامه بجدار اثر نوبة قلبية حادة وفاة الدكتور اسامة ابو احمد من الناصرة جراء اصطدامه بجدار اثر نوبة قلبية حادة 2019-10-06 | 13:37:06

توفي ظهر اليوم الاحد الدكتور اسامة بسام ابو احمد من مدينة الناصرة جراء اصابته...

حورة:تشييع جثمان الشاب شادي ابو القيعان ضحية حادث الطرق حورة:تشييع جثمان الشاب شادي ابو القيعان ضحية حادث الطرق 2019-10-06 | 13:27:13

شيعت جماهير غفيرة من حورة والمنطقة ظهر اليوم الاحد جثمان الشاب شادي حموده ابو...

مصرع عامل سقط عن ارتفاع في كريات بيالك مصرع عامل سقط عن ارتفاع في كريات بيالك 2019-10-06 | 13:24:02

لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاماً مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في بناية...

اعتزال كابتن مكابي الاخاء الناصرة امجد سليمان اعتزال كابتن مكابي الاخاء الناصرة امجد سليمان 2019-10-06 | 11:57:15

أعلن كابتن فريق مكابي الاخاء الناصرة أمجد سليمان اعتزاله كرة القدم بعد ما يقارب...

حورة تفجع بوفاة الشاب شادي حموده ابو القيعان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق حورة تفجع بوفاة الشاب شادي حموده ابو القيعان متأثرا بجراحه جراء حادث طرق 2019-10-06 | 11:45:24

فجعت بلدة حورة بوفاة الشاب شادي حمودة أبو القيعان (29 عاما) ، متأثرا بجراحه...

يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار 2019-10-06 | 10:39:55

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يركا...

اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما 2019-10-06 | 10:05:23

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط للشرطة مساء امس السبت قرب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الشق الشمالي عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديومصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت حادث طرق انقلاب سيارة اصابة شخصين حي الفاخورة الناصرة اسلحة عبوات ناسفة المحكمة القدس المركزية اعتقال اب وابنه اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة حتراق 3 سيارات اضرار جسيمة دون اصابات شارع هشيطه نقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com