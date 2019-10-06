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توثيق جريمة القتل:فك رموز جريمة مقتل عبد اللطيف تايه من قلنسوة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"أنهت شرطة إسرائيل التحقيق في قضية مقتل المرحوم عبد اللطيف تايه التي وقعت في مدينة قلنسوة الشهر الماضي  حيث القيت مسؤولية التحقيق في جريمة القتل على فريق تحقيق خاص في الشرطة والذي قام باستخدام أحدث واجود التقنيات والوسائل لكشف النقاب عن هذه الجريمة النكراء.


جريمة القتل وقعت يوم 6.9.2019 قرب الساعة 2:00 فجرًا مع تلقي بلاغ في مركز الشرطه  100 عن رجل أطلقت عليه عيارات نارية واصابته في رأسه في مدينة قلنسوة.  

قوات معززة من الشرطة سارعت إلى مكان الجريمة، وفي الوقت نفسه، تم نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مئير ، وهو بحالة صعبة جدا.

لكن للاسف الشديد اعلن يوم 11.9.2019 الأطباء على وفاتة الضحية متأثراً بجراحه.
 بفضل تحقيق موضوعي وجذري اجراه طاقم التحقيق الخاص، تبين ان يوم وقوع الجريمة وصل الضحية الى أحد الشوارع في مدينة قلنسوة وهو يقود سيارته فتوقف بعد اصطدامه بحاويه قمامة.  

في الوقت نفسه لاحظ عدد من المشتبه بهم  تواجده في المكان فبدأوا بالسير نحوه، حيث قام أحدهم بإخراج اداة حديدية من جيبه وركض باتجاه السيارة. مع وصلوله الى السيارة، كسر المشتبه الأول الزجاج من الجهه اليمنى للسياره.  الضحية حاول الهروب من المكان الحادث لكن المشتبه الاول قام بكسر النافذة الخلفية للسيارة،  ليُخرج المشتبه الثاني مسدس ويطلق عدة طلقات على السيارة.

في اطار التحقيق، تم القاء القبض على المشتبه  إيهاب قحمان، البالغ من العمر  26 عامًا، للاشتباه به بتحطيم الزجاج  للسيارة يوم 6.9.2019.  وكشف تحقيق أن المشتبه به بإطلاق النار هرب إلى مناطق السلطة الفلسطينية، مع مشتبهين آخرين مستقلين سيارة أحد المشتبه بهم. 
 يوم 21.9.19، سلم محمد قحمان الابالغ من العمر 24 عاما  المشتبه باطلاق النار ومشتبهين آخرين متورطين في الحادث انفسهم الى الشرطة.
 هذا وكشف التحقيق أن الخلفية على ما يبدو تعود الى نزاعًا سابقًا وشجارًا بين المشتبه به باطلاق النار واثنين آخرين مع الضحية وجاره وشخص آخر.

 تم تمديد توقيف المشتبه بهم من وقت لآخر في محكمة الصلح بيتح تيكفا ، لتقدم النيابة العامة لواء المركز يوم الخميس الماضي 3.10.2019 ، تصريح مدع ٍ ضد المشتبهين الأربعة حول نيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مطلق النار بتهمة ارتكاب جريمة قتل وثلاثة مشتبه بهم آخرين في جرائم أخرى.  مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم.




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