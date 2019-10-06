قوة, الكلمة, لمتقاعدي, المركز, الجماهيري, دبوريه,

في لقاء رائع قدمته السيدة مها سلفيتي ( موجهة مجموعات ) محاضرة حول اثر قوة الكلمة في مجالات حياتنا المختلفة, حيث أن الكلمة قد تغير مصير الانسان, لذلك يجب استخدام الكلمات بشكل ايجابي لأن الكلمات السيئة التي تصدر منا قد تدمر بيوت وعائلات وأن غياب كلمات الحب بين الناس والجيران والاقارب هو أحد أسباب العنف.