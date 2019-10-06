كاتس: من غير الشرعي التنافس مع نتنياهو الآن

تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، في لقاء صحفي، الى تصريح أحد اقطاب حزب الليكود البارزين، غدعون ساعر، الذي قال انه في حال أجريت انتخابات في داخل حزب الليكود على رئاسة الحزب، فإنه أي ساعر سينافس على نتنياهو على قيادة الحزب. وقال كاتس في هذا الصدد: "من غير الشرعي التنافس مع نتنياهو في هذا التوقيت بالذات. في حال تم الإعلان عن انتخابات حزبية في الليكود فإنها تأتي كرسالة موجهة للكنيست الثانية والعشرين وحسب". ومع ذلك، فقد قال كاتس: "انا لا اتعمق في تحليل هذا الحال. ومن الممكن أن يعلن آخرون نيتهم بالتنافس. لقد قلت بنفسي انه في حال قرر نتنياهو التنحي فإنني سأنافس على خلافته".