وفاة, الدكتور, اسامة, ابو, احمد, من, الناصرة, جراء, اصطدامه, بجدار, اثر, نوبة, قلبية, حادة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز الشفاء الطبي هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل جراء النوبة القلبية .الشرطة من جهتها باشرت التحقيق .

توفي ظهر اليوم الاحد الدكتور اسامة بسام ابو احمد من مدينة الناصرة جراء اصابته بنوبة قلبية حادة اثناء القيادة مما ادى الى اصطدامه في جدار جانب الطريق في منطقة القفزة.

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