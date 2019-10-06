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وفاة الدكتور اسامة ابو احمد من الناصرة جراء اصطدامه بجدار اثر نوبة قلبية حادة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توفي ظهر اليوم الاحد الدكتور اسامة بسام ابو احمد من مدينة الناصرة جراء اصابته بنوبة قلبية حادة اثناء القيادة مما ادى الى اصطدامه في جدار جانب الطريق في منطقة القفزة.


الطواقم الطبية التابعة لمركز الشفاء الطبي هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل جراء النوبة القلبية .

الشرطة من جهتها باشرت التحقيق .




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