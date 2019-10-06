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السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تتعرض لامواج عاتية تأتي معظمها من الخارج، ولكنها تتحطم دوما امام صلابة وتماسك الشعب المصري. واضاف السيسي في كلمة القاها بمناسبة احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر: "ان اشكال واساليب الحرب تغيرت خلال العقود الأخيرة، وصولا الى استهداف الروح المعنوية للشعوب ولتصل الى المواطن داخل بيته خلال وسائل الاتصال والاعلام الحديثة". وشدد السيسي على ان هذه الحرب تستهدف اثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية لتصوير الدولة وكأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كانها هي الحصن والملاذ، على حد تعبيره.

كما اكد السيسي على ثقته الكاملة من النصر في تلك الحرب ليقينه التام بان الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء.
السيسي: الشعب المصري لا يرضخ للمؤامرات




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