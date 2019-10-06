حورة:تشييع, جثمان, الشاب, شادي, ابو, القيعان, ضحية, حادث, الطرق,

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قدمت النيابة العامة لواء الجنوب اليوم الاحد لائحة اتهام بحق الشاب بلال ابو...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي:"أنهت شرطة إسرائيل...
في لقاء رائع قدمته السيدة مها سلفيتي ( موجهة مجموعات ) محاضرة حول اثر قوة الكلمة في...
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، في لقاء صحفي، الى تصريح أحد...
توفي ظهر اليوم الاحد الدكتور اسامة بسام ابو احمد من مدينة الناصرة جراء اصابته...
لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاماً مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في بناية...
أعلن كابتن فريق مكابي الاخاء الناصرة أمجد سليمان اعتزاله كرة القدم بعد ما يقارب...
فجعت بلدة حورة بوفاة الشاب شادي حمودة أبو القيعان (29 عاما) ، متأثرا بجراحه...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يركا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط للشرطة مساء امس السبت قرب...