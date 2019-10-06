حورة:تشييع, جثمان, الشاب, شادي, ابو, القيعان, ضحية, حادث, الطرق,

شيعت جماهير غفيرة من حورة والمنطقة ظهر اليوم الاحد جثمان الشاب شادي حموده ابو القيعان جراء مصرعه في حادث طرق مروع.

وكانت قد فجعت بلدة حورة بوفاة الشاب شادي حمودة أبو القيعان (29 عاما) ، متأثرا بجراحه البالغة، التي أصيب بها قبل أيام، اثر اصطدام مركبته بجمل، على شارع 31 قرب حورة.يذكر ان المصاب كان قد نُقل الى المستشفى بحالة بالغة الخطورة، وتم إدخاله الى قسم العلاج المكثف بعد اجراء عمليات جراحية له، إلا ان حالته تدهورت حتى فارق الحياة صباح اليوم.