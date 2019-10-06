مصرع, عامل, سقط, عن, ارتفاع, في, كريات, بيالك,

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الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل على الفور متاثرا بجراحه الخطيرة .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاماً مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في بناية بكريات بيالك قرب حيفا اليوم الاحد .

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