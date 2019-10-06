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مصرع عامل سقط عن ارتفاع في كريات بيالك



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لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاماً مصرعه جراء سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في بناية بكريات بيالك قرب حيفا اليوم الاحد .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل على الفور متاثرا بجراحه الخطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع عامل سقط عن ارتفاع في كريات بيالك




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