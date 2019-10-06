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اعتزال كابتن مكابي الاخاء الناصرة امجد سليمان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أعلن كابتن فريق مكابي الاخاء الناصرة أمجد سليمان اعتزاله كرة القدم بعد ما يقارب 20موسم من اللعب في الدرجتين العليا والممتازة منها مع مكابي الاخاء الناصرة الذي صعد معه للدرجة العليا ولعب فترة قصيرة مع فريق هبوعيل بئر السبع؟

الكابتن امجد سليمان قال:"لحظات لا تنسى.اشكر الادارة والجمهور الذي دعمني دائماً,فخور جداً كوني كنت كابتن فريق الاخاء".

ادارة الفريق قال:"نشكر اللاعب امجد سليمان على كل ما قدمه للفريق,كان قائداً حقيقياً وقدم الكثير للفريق".

يشار الى ان ادارة الاخاء والجمهور يستعدون لتكريم الكابتن امجد سليمان في مباراة الديربي امام اتحاد ابناء سخنين عصر الجمعة على استاد الناصرة عيلوط بحضور رئيس البلدية علي سلام ".
ادارة الفريق اكدت انه سيتولى منصب اداري في الفريق ليستمر في خدمة الناصرة.




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