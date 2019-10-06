تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-06 10:39:55 يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار |  2019-10-06 10:05:23 اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما |  2019-10-06 10:03:07 الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران |  2019-10-06 10:00:16 لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! |  2019-10-06 09:57:02 هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا |  2019-10-06 09:53:45 شعارات عنصرية وإعطاب مركبات في سلفيت |  2019-10-06 09:52:02 نجاح كبير لحفل الفنان حاتم عمور في باريس |  2019-10-06 08:51:23 النقب: مصرع حسين أبو قويدر في حادث طرق مروع |  2019-10-06 07:00:21 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-10-06 07:00:45 طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج |  2019-10-06 07:00:15 اهالي مجد الكروم يستمرون بالتظاهر امام مركز الشرطة |  2019-10-06 07:00:16 احتراق سيارة في قلنسوة والشرطة تحقق |  2019-10-06 07:00:38 مجلس كفركنا يلتقي أصحاب الأراضي لانطلاق التخطيط التفصيلي لمنطقة وادي زيد وظهر الظهور |  2019-10-05 19:17:54 اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط |  2019-10-05 19:14:41 ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية ويُحافظ على صدارة الليجا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يركا الى المستشفى بعد ان اصيب خلال شجار في البلدة فجر اليوم الاحد .


وجاء في البيان انه في حوالي الساعة:03:20 استلم مركز نجمة داوود الحمراء بلاغاً عن اصابة شاب في يركا ,الطواقم هرعت للمكان ونقلت شاب مصاب في منطقة الرأس وحالته متوسطة .

الشرطة باشرت التحقيق .
يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار




كلمات متعلقة

يركا:اصابة, شاب, (22عاماً)خلال, شجار,

تابعونــا

اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما 2019-10-06 | 10:05:23

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط للشرطة مساء امس السبت قرب...

الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران 2019-10-06 | 10:03:07

يلتئم اليوم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وذلك في ظل...

نجاح كبير لحفل الفنان حاتم عمور في باريس نجاح كبير لحفل الفنان حاتم عمور في باريس 2019-10-06 | 09:52:02

حقق الفنان حاتم عمور نجاحا كبيرا في حفله الغنائي، الذي أحياه بالعاصمة الفرنسية...

النقب: مصرع حسين أبو قويدر في حادث طرق مروع النقب: مصرع حسين أبو قويدر في حادث طرق مروع 2019-10-06 | 08:51:23

لقي الشاب حسين ابو قويدر من النقب مصرعه جراء حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة 2019-10-06 | 07:00:21

اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

اهالي مجد الكروم يستمرون بالتظاهر امام مركز الشرطة اهالي مجد الكروم يستمرون بالتظاهر امام مركز الشرطة 2019-10-06 | 07:00:15

ما زال اهالي مجد الكروم يتظاهرون بشكل يومي امام مركز الشرطة في البلدة احتجاجاً...

احتراق سيارة في قلنسوة والشرطة تحقق احتراق سيارة في قلنسوة والشرطة تحقق 2019-10-06 | 07:00:16

باشرت الشرطة التحقيق بعد احتراق سيارة خصوصية تابعة لمواطن من قلنسوة الليلة...

مجلس كفركنا يلتقي أصحاب الأراضي لانطلاق التخطيط التفصيلي لمنطقة وادي زيد وظهر الظهور مجلس كفركنا يلتقي أصحاب الأراضي لانطلاق التخطيط التفصيلي لمنطقة وادي زيد وظهر الظهور 2019-10-06 | 07:00:38

شارك العشرات من أصحاب أراضي وادي زيد وظهر الظهور بلقاء "إشراك الجمهور" الذي دعا...

اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط 2019-10-05 | 19:17:54

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط الشرطة لمكافحة العنف في...

النائب جبارين: بنضالنا الجماهيري المتصاعد سنتغلب على العنف والجريمة النائب جبارين: بنضالنا الجماهيري المتصاعد سنتغلب على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:13:21

يشهد نضال الجماهير العربية ضد العنف والجريمة تصعيدًا كبيرًا في الايام الأخيرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التزام تام اضراب عام يوم الارض ام الفحم وادي عارة محلات اغلاق جميع مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية سوزان غانم أول عربية تنخرط في مجال البناء والترميم قرية زيمر ثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدجنى أمارة زلفة قرية وفاة الطفلة تدهور مفاجئ حالتها الصحية مستشفى تشييع نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةوليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم انفجار سيارة اصابات خطيرة متوسطة وسط تل ابيب الشرطة استنفار الامن حرق اطارات مدخل قرية كفرمندا شبان شرطة 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم ايلات طعن فرار المنفذ الشرطة تبحث عنه اصابة امرأة طفيفةعرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلنضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور عملية دهس اصابات اصابة يهود المحطة المركزية القدس اطلاق نار السائق المنفذ المشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com