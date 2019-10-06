يركا:اصابة, شاب, (22عاماً)خلال, شجار,

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يركا الى المستشفى بعد ان اصيب خلال شجار في البلدة فجر اليوم الاحد .

وجاء في البيان انه في حوالي الساعة:03:20 استلم مركز نجمة داوود الحمراء بلاغاً عن اصابة شاب في يركا ,الطواقم هرعت للمكان ونقلت شاب مصاب في منطقة الرأس وحالته متوسطة .الشرطة باشرت التحقيق .