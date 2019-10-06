اعتقال, شابين, من, طمرة, بعد, ضبط, مسدس, بحوزتهما,

الشرطة ضبطت خلال تفتيش السيارة على مسدس وامشاط وذخيرة , سيتم تقديم المشتبهين للمحكمة لتمديد اعتقالهما حتى استكمال التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط للشرطة مساء امس السبت قرب مفرق الياكيم تم ايقاف سيارة لمشتبهين من طمرة(38,27عاماً),احد المشتبهين قام بالقاء المسدس من نافذة السيارة امام رجال الشرطة .

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