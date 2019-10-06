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الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يلتئم اليوم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)  وذلك في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن التوتر القائم مع ايران. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ اجراء انتخابات الكنيست، علما بان الجلسة الأخيرة التي عقدها الكابينيت كانت قبل شهرين.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية بالكنيست, حيث قال نتنياهو: "اننا نواجه تحدّ أمني كبير, وهو آخذ في الازدياد شيئا فشيئًا وتجاوز حده في الشهرين الأخيرين". وأضاف "أن كل من يتابع الملف الإيراني يعلم مدى الخطورة التي تحيط بدولتنا, في ظل تسلح إيران وتزايد قوتها", بحسب أقواله".من جانبه دعا رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس الى التحلي بالمسؤولية ووضع الاعتبارات الشخصية جانبا والكف عن المناورات والالاعيب السياسية وعن التسويف وتشكيل حكومة وحدة وطنية. واشار ليبرمان الى ما اعتبره حالة الطوارئ القومية والتحديات الجمة من الناحيتين الامنية والاقتصادية الامر الذي يحتم تشكيل حكومة وحدة قوية ومستقرة كما قال.
الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران




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