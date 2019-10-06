الكابينيت, يلتئم, اليوم, لمناقشة, التوتر, القائم, مع, إيران,

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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يركا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال:"خلال نشاط للشرطة مساء امس السبت قرب...
حقق الفنان حاتم عمور نجاحا كبيرا في حفله الغنائي، الذي أحياه بالعاصمة الفرنسية...
لقي الشاب حسين ابو قويدر من النقب مصرعه جراء حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة...
اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
ما زال اهالي مجد الكروم يتظاهرون بشكل يومي امام مركز الشرطة في البلدة احتجاجاً...
باشرت الشرطة التحقيق بعد احتراق سيارة خصوصية تابعة لمواطن من قلنسوة الليلة...
شارك العشرات من أصحاب أراضي وادي زيد وظهر الظهور بلقاء "إشراك الجمهور" الذي دعا...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط الشرطة لمكافحة العنف في...
يشهد نضال الجماهير العربية ضد العنف والجريمة تصعيدًا كبيرًا في الايام الأخيرة...