تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-06 10:39:55 يركا:اصابة شاب (22عاماً)خلال شجار |  2019-10-06 10:05:23 اعتقال شابين من طمرة بعد ضبط مسدس بحوزتهما |  2019-10-06 10:03:07 الكابينيت يلتئم اليوم لمناقشة التوتر القائم مع إيران |  2019-10-06 10:00:16 لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! |  2019-10-06 09:57:02 هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا |  2019-10-06 09:53:45 شعارات عنصرية وإعطاب مركبات في سلفيت |  2019-10-06 09:52:02 نجاح كبير لحفل الفنان حاتم عمور في باريس |  2019-10-06 08:51:23 النقب: مصرع حسين أبو قويدر في حادث طرق مروع |  2019-10-06 07:00:21 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-10-06 07:00:45 طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج |  2019-10-06 07:00:15 اهالي مجد الكروم يستمرون بالتظاهر امام مركز الشرطة |  2019-10-06 07:00:16 احتراق سيارة في قلنسوة والشرطة تحقق |  2019-10-06 07:00:38 مجلس كفركنا يلتقي أصحاب الأراضي لانطلاق التخطيط التفصيلي لمنطقة وادي زيد وظهر الظهور |  2019-10-05 19:17:54 اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط |  2019-10-05 19:14:41 ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية ويُحافظ على صدارة الليجا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في نتائج صادمة نتجت عن دراسة أجراها خبراء في جامعة هارفارد الأميركية، أفادت بأن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر "دايت" قد تسبب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 18%.

في التفاصيل، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نتائج دراسة وصفتها بـ"الصادمة"، قالت فيها إن تناول 3 أكواب ونصف الكوب من عصير البرتقال في الأسبوع يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري بنسبة 15%، وترتفع إلى 18% عند تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر، بينما يقلل تناول الشاي والقهوة من احتمالية الإصابة بالمرض نفسه بنسبة 10%.َِيذكر أن الجسم يصاب بالنوع الثاني من داء السكري عندما يعجز عن التعامل مع السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم الذي يمكن أن يضر بالجسم لاحقاً.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الدراسة خلصت لنتائجها بعد دراسة الحالات الصحية لـ200 ألف بالغ خلال 26 عاماً، ولفتت إلى أن بريطانيا تحوي 3.8 مليون مريض بالسكري، 90% منهم من النوع الثاني.
ليست الخيار الأفضلبدوره، قال نائب رئيس قسم العناية بمرض السكري في بريطانيا: "هذا تذكير لنا بأن عصائر الفاكهة ليست دائماً الخيار الأفضل لتكون مشروبنا الصباحي".
في المقابل، قال المدير العام للجمعية البريطانية للمشروبات الغازية، جافين بارتينجتون، إن الدراسة لا تثبت وجود علاقة بين مرض السكري وتناول المشروبات الغازية، وأكد أن إبعاد الناس عن تناول جزء صغير من عصير الفاكهة يجعلهم يفقدون فوائد الفيتامينات الموجودة في الفاكهة.
لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض!




كلمات متعلقة

لن, تصدق.., العصير, الطبيعي, قد, يسبب, هذا, المرض!,

تابعونــا

تشقق الشفاه .. إلى ماذا يشير؟ تشقق الشفاه .. إلى ماذا يشير؟ 2019-10-04 | 07:09:54

لفيتامين "ب6" عدة أدوار في الجسم، منها أنه يساعد على التمثيل الغذائي للبروتين...

كيف تعرف إذا كان السكر لديك مرتفعاً؟ كيف تعرف إذا كان السكر لديك مرتفعاً؟ 2019-10-03 | 09:18:35

يحدث ارتفاع مستوى السكر أو الجلوكوز بالدم عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون...

اللحوم الحمراء والسرطان.. دراسة "تحسم الجدل" اللحوم الحمراء والسرطان.. دراسة "تحسم الجدل" 2019-10-02 | 14:45:05

بعد سنوات طويلة من التحذيرات المستمرة من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وربطها...

الشيخوخة تمنع تطور السرطان الشيخوخة تمنع تطور السرطان 2019-10-02 | 14:00:22

اتضح لعلماء جامعة ليفربول البريطانية أن عمليات شيخوخة الإنسان يمكن أن تمنع تطور...

فوائد التفاح الأحمر على الصحة لا تصدّق فوائد التفاح الأحمر على الصحة لا تصدّق 2019-10-02 | 12:19:27

فوائد التفاح الأحمر أو الأصفر هي واحدة. فهذه الفاكهة اللذيذة صحية للغاية، وتزوّد...

مشروب سحري للحصول على ليلة نوم عميق مشروب سحري للحصول على ليلة نوم عميق 2019-10-02 | 09:22:00

يعاني الكثيرون من الحرمان من النوم، وهو أمر لا يؤثر على المزاج فقط، لكنه قد يرتبط...

ما هي مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم؟ ما هي مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم؟ 2019-10-01 | 14:00:25

تعد العدسات اللاصقة وسيلة فعالة ومريحة لتصحيح الرؤية دون الحاجة للنظارات، لكن...

8 أغذية تساعد الطفل على النوم بهدوء 8 أغذية تساعد الطفل على النوم بهدوء 2019-10-01 | 12:00:00

يعاني بعض الأطفال بسبب عدم حصولهم على نوم جيد في الليل، وفي أغلب الأحيان فإن هذا...

10 أغذية يجب تناولها عند بلوغ الخمسين 10 أغذية يجب تناولها عند بلوغ الخمسين 2019-10-01 | 09:59:11

كلما تقدم المرء في السن، طرأت على جسمه بعض التغييرات. لذلك، يُنصح الأشخاص الذي...

اليوم العالمي للقلب: احذر السهر واللحوم الحمراء اليوم العالمي للقلب: احذر السهر واللحوم الحمراء 2019-10-01 | 08:22:19

بدأت حملة اليوم العالمي للقلب عام 2000، ويوافق 29 سبتمبر. ومن أهم ما يتم التوعية به...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية اضراب استجابة باقة الغربية جت عام محلات تجارية طلاب مدارس اسماك قرش في شواطئ البلاد بحثا عن المياه الدافئةمشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ مصرع سائق حادث طارق زياد ضعيف عارة طرق مروع حافلة سيارة خصوصية بركائي عرعره ام الفحم شارع 65كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة طرعان تكرم رئيس المجلس سابقا الحاج يونس نصار ابو كرم حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتشفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com