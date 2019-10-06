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هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، على تسجيله الهدف الأول بقميص الميرنجي أمام غرناطة. وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على غرناطة بنتيجة (4-2)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، ونجح هازارد في تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي. وقال هازارد، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "الهدف الأول دائمًا صعب، لكن بعد ذلك تحصل على المزيد من الثقة، وأتمنى أن أحرز العديد من الأهداف لهذا النادي العظيم". وأضاف: "كان هذا الهدف مهمًا لي وللفريق، لأن العديد من الأشخاص كانوا يتحدثون عن مسألة تسجيلي وسمعت الكثير من الأشياء بشأن ذلك". وتابع لاعب الريال: "جربت شيئًا مميزًا في لعبة الهدف، لأن هدفي الأول يجب أن يأتي بطريقة مميزة، كنت سعيدًا للغاية عندما رأيت الكرة في الشباك". وواصل: "عندما تلعب تريد دائمًا أن تسجل، لكن الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز. لقد قدمنا مباراة جيدة اليوم، وحافظنا على صدارتنا للدوري، وهذا هو هدفنا". وأتم هازارد: "لقد كانت مباراة صعبة جدًا. إنهم فريق قوي ويلعبون بشكل جيد وهذا سر وجودهم في المركز الثاني بجدول الترتيب، لكننا قدمنا كل شيء لمدة 90 دقيقة، وحسمنا اللقاء، كما يمكننا أن نتحسن لكن المهم هو تحقيق النقاط الثلاث".
هازارد: حرصت أن يكون هدفي الأول مع الريال مميزا




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