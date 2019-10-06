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شعارات عنصرية وإعطاب مركبات في سلفيت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 خط مستوطنون، فجر اليوم الاحد، شعارات عنصرية واعطبوا اطارات 13 مركبة في قرية قيرة شمال سلفيت.


وقالت رئيسة قرية قيرة عيشة نمر لـ معا ان مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين، وعلى بعض السيارات، واعطاب اطارات 13 مركبة تعود ملكيتها لكلا من: حكمت ماجد، نائل ماجد، نصفت ماجد، ياسين أبو شمة، نسيم أبو شمة، سليم دلّني، رامي دلّني، باسل عرباسي، جاسر عرباسي، رائد صالح، نسيم عبود، فتحي بوزية.

واضافت عيشة انه المرة الاولى التي يقوم بها المستوطنين بإقتحام القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخاصة ان الاحتلال اغلق بوابة كفل حارس والتي تعتبر المدخل الرئيسي للقرية.

وحمل محافظ سلفيت عبدالله كميل الاحتلال مسؤولية الجريمة التي ارتكبها المستوطنين، محذرا المجتمع الدولي من عنصرية الاحتلال، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا كميل كافة القرى المحاذية للمستوطنات الى تشكيل لجان حراسة لحماية ابناء الشعب من جرائم المستوطنين التي وصفها بـ"النازية".




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