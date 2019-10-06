شعارات, عنصرية, وإعطاب, مركبات, في, سلفيت,

كلمات متعلقةشعارات, عنصرية, وإعطاب, مركبات, في, سلفيت,
دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات...
في إطار النجاح الباهر على مستوى المنطقة، والذي حققه برنامج الماجستير في الدراسات...
أصيب 12 مواطنا، اليوم الاثنين، بجروح جراء حادث سير وقع في ميدان الشهداء وسط...
اكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقوف الفصائل التام والكامل مع...
شهدت بيروت ومدن لبنانية أخرى بعد ظهر اليوم مظاهرات، احتجاجا على تفاقم الأزمة...
تغلق السلطات الإسرائيلية، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد؛...
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، عشية "رأس السنة...
أفادت صحيفة القدس بناء على مصادر فلسطينية ان الوسطاء عن مصر وقطر نقلوا الى حركة...
اكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بذكرى انتفاضة الأقصى الباسلة التي...
تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "مخيمات لبنان"...