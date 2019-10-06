النقب:, مصرع, حسين, أبو, قويدر, في, حادث, طرق, مروع,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب على الفور ونقلت اخر الى مستشفى سوروكا بحالة خطيرة وغير مستقرة.

لقي الشاب حسين ابو قويدر من النقب مصرعه جراء حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 25 في الجنوب.

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