الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تابعونــا

اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط 2019-10-05 | 19:17:54 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط الشرطة لمكافحة العنف في...

النائب جبارين: بنضالنا الجماهيري المتصاعد سنتغلب على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:13:21 يشهد نضال الجماهير العربية ضد العنف والجريمة تصعيدًا كبيرًا في الايام الأخيرة...

اغلاق شارع 444 قرب الطيرة احتجاجاً على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:06:44 تستمر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في المجتمع العربي على العنف والجريمة,حيث...

متظاهرون يغلقون مفرق شوكت في النقب احتجاجاً على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:04:00 تظاهر العشرات من سكان النقب مساء اليوم السبت على مفرق شوكت في الجنوب ضد العنف...

ديرحنا:اصابة خطيرة في حادث دهس 2019-10-05 | 14:32:31 تعرض فتى يبلغ من العمر 14 عاما للدهس عندما كان على دراجة كهربائية على الشارع...

اهالي كفركنا يغلقون شارع 77 احتجاجا على العنف والجريمة 2019-10-05 | 12:32:39 تظاهر العشرات من اهالي كفركنا على مفرق المحدر احتجاجا على جرائم القتل والعنف...

اعتقال شاب من حيفا بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن واصابته بجراح خطيرة 2019-10-05 | 12:27:56 اعتقلت شرطة حيفا ظهر اليوم السبت شاب من المدينة بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن...

اطفال عرابة يصرخون:كفى للعنف 2019-10-05 | 12:25:51 صرخة مدوية اطلقها اطفال روضات وبساتين جمعية اقرا الاسلامية في تظاهرتهم صباح...