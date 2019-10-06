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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة



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اليوم الاحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة




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