طرح مبادرة اسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج

انفردت القناة ال12 مساء اليوم بنشر نبأ مفاده اقدام إسرائيل على طرح مبادرة تاريخية لإنهاء حالة النزاع مع دول الخليج وتبيع العلاقات مع هذه الدول.وقد طرح وزير الخارجية يسرائيل كاتس هذه المبادرة على ممثلي دول الخليج ومع الجانب الأمريكيوتتمحور هذه المبادرة حول المصلحة المشتركة لدول الخليج ولإسرائيل في لجم إيران والتصدي لنفوذها في المنطقة وحشد هذه المصلحة من اجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد ذلك من خلال إدراك اورشليم القدس انه من المستحيل في هذه المرحلة ابرام اتفاقيات سلام كاملة بسبب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.