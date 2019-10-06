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اهالي مجد الكروم يستمرون بالتظاهر امام مركز الشرطة



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ما زال اهالي مجد الكروم يتظاهرون بشكل يومي امام مركز الشرطة في البلدة احتجاجاً على جريمة القتل التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي واسفرت عن مقتل 3 شبان وهزت الوسط العربي.


المتظاهرون رفعوا شعارات منددة بالعنف مطالبين الشرطة بالعمل والتحرك لمكافحة الجريمة.وبحسب اقوال الاهالي أن الشرطة تتقاعس وتتساهل في فك الجرائم في المجتمع العربي .
اهالي مجد الكروم يستمرون بالتظاهر امام مركز الشرطة




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