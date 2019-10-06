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احتراق سيارة في قلنسوة والشرطة تحقق



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باشرت الشرطة التحقيق بعد احتراق سيارة خصوصية تابعة لمواطن من قلنسوة الليلة الماضية , وبحسب المعلومات المتوفرة ان السيارة كانت مركونة اما منزل احد المواطنين وفجأة اشتعلت فيها النيران .


طواقم الاطفاء هرعت الى المكان وباشرت باخماد النيران.الشرطة وخبير الحرائق باشروا التحقيق لمعرفة اسباب الحريق .




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