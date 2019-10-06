مجلس, كفركنا, يلتقي, أصحاب, الأراضي, لانطلاق, التخطيط, التفصيلي, لمنطقة, وادي, زيد, وظهر, الظهور,

شارك العشرات من أصحاب أراضي وادي زيد وظهر الظهور بلقاء "إشراك الجمهور" الذي دعا إليه المجلس المحلي في كفركنا للبدء بعملية التخطيط التفصيلي الذي تقوم عليه وزارة البناء والإسكان. فقد نظم قسم الهندسة هذا اللقاء الذي أفتتح بكلمة للدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس المحلي وبحضور النواب وموظفي قسم الهندسة بالاضافة للطاقم الذي سيقوم بالتخطيط.





وقد وأكد د. يوسف على الشفافية في التخطيط وعلى حق الجمهور بالمشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار وتطرق بكلمته لآفة العنف المتزايدة في مجتمعنا العربي والتي من أهم أسبابها أزمة الارض والمسكن، وأكد ان ادارة المجلس المحلي ستعمل بكل جهد حتى تتيح لأصحاب الاراضي البدء في البناء في مناطق عديدة من البلدة.



طاقم التخطيط بدوره عرض على الجمهور أسس التخطيط وفتح مجال المداخلات والاسئلة واستمع لمطالب أصحاب الأراضي ليتسنى أخذها بالحسبان قدر المستطاع.