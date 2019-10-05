اعتقال, شاب, من, الناصرة, بشبهة, حيازة, سلاح, من, نوع, m-16, قرب, عيلوط,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ,يوم امس الجمعة في منطقة قرب بلدة عيلوط تم اعتقال شاب(25 عاماً)من الناصرة بعد العثور بحوزته على بندقية من نوع m-16 وامشاط ذخيرة .

الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقاله .وجاء في بيان الشرطة انه منذ بداية عام 2019 تم ضبط اكثر من 500 قطعة سلاح في لواء الشمال واكثر من 200 عبوة ناسفة واكثر من 1000 زجاجة حارقة واعتقلت اكثر من1000 مشتبه وقدمت لوائح اتهام بحق اكثر من 150 شخص.