تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-05 19:17:54 اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط |  2019-10-05 19:14:41 ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية ويُحافظ على صدارة الليجا |  2019-10-05 19:13:21 النائب جبارين: بنضالنا الجماهيري المتصاعد سنتغلب على العنف والجريمة |  2019-10-05 19:10:45 معاصر عرابة تستقبل موسم الخير من الزيتون |  2019-10-05 19:06:44 اغلاق شارع 444 قرب الطيرة احتجاجاً على العنف والجريمة |  2019-10-05 19:04:00 متظاهرون يغلقون مفرق شوكت في النقب احتجاجاً على العنف والجريمة |  2019-10-05 14:38:09 القضاء الاسرائيلي: القرار النهائي بشأن ملفات نتنياهو قبل نهاية العام |  2019-10-05 14:36:00 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب خالد مصري من نحف |  2019-10-05 14:32:31 ديرحنا:اصابة خطيرة في حادث دهس |  2019-10-05 13:46:39 المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو:مَطَر ناعمٌ في خريف بعيد والعصافير زرقاءُ.. زرقاءُ والأرض عيد |  2019-10-05 12:32:39 اهالي كفركنا يغلقون شارع 77 احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-10-05 12:27:56 اعتقال شاب من حيفا بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن واصابته بجراح خطيرة |  2019-10-05 12:25:51 اطفال عرابة يصرخون:كفى للعنف |  2019-10-05 06:48:46 اصابة شاب(20عاماً)باطلاق نار في حيفا |  2019-10-05 07:00:59 الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط الشرطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي ,يوم امس الجمعة في منطقة قرب بلدة عيلوط تم اعتقال شاب(25 عاماً)من الناصرة بعد العثور بحوزته على بندقية من نوع m-16 وامشاط ذخيرة .


الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقاله .


وجاء في بيان الشرطة انه منذ بداية عام 2019 تم ضبط اكثر من 500 قطعة سلاح في لواء الشمال واكثر من 200 عبوة ناسفة واكثر من 1000 زجاجة حارقة واعتقلت اكثر من1000 مشتبه وقدمت لوائح اتهام بحق اكثر من 150 شخص.
اعتقال شاب من الناصرة بشبهة حيازة سلاح من نوع m-16 قرب عيلوط




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, الناصرة, بشبهة, حيازة, سلاح, من, نوع, m-16, قرب, عيلوط,

تابعونــا

النائب جبارين: بنضالنا الجماهيري المتصاعد سنتغلب على العنف والجريمة النائب جبارين: بنضالنا الجماهيري المتصاعد سنتغلب على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:13:21

يشهد نضال الجماهير العربية ضد العنف والجريمة تصعيدًا كبيرًا في الايام الأخيرة...

اغلاق شارع 444 قرب الطيرة احتجاجاً على العنف والجريمة اغلاق شارع 444 قرب الطيرة احتجاجاً على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:06:44

تستمر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في المجتمع العربي على العنف والجريمة,حيث...

متظاهرون يغلقون مفرق شوكت في النقب احتجاجاً على العنف والجريمة متظاهرون يغلقون مفرق شوكت في النقب احتجاجاً على العنف والجريمة 2019-10-05 | 19:04:00

تظاهر العشرات من سكان النقب مساء اليوم السبت على مفرق شوكت في الجنوب ضد العنف...

ديرحنا:اصابة خطيرة في حادث دهس ديرحنا:اصابة خطيرة في حادث دهس 2019-10-05 | 14:32:31

تعرض فتى يبلغ من العمر 14 عاما للدهس عندما كان على دراجة كهربائية على الشارع...

المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو:مَطَر ناعمٌ في خريف بعيد والعصافير زرقاءُ.. زرقاءُ والأرض عيد المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو:مَطَر ناعمٌ في خريف بعيد والعصافير زرقاءُ.. زرقاءُ والأرض عيد 2019-10-05 | 13:46:39

المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو طلّت بحلّتها الخريفيّة الذّهبيّة،...

اهالي كفركنا يغلقون شارع 77 احتجاجا على العنف والجريمة اهالي كفركنا يغلقون شارع 77 احتجاجا على العنف والجريمة 2019-10-05 | 12:32:39

تظاهر العشرات من اهالي كفركنا على مفرق المحدر احتجاجا على جرائم القتل والعنف...

اعتقال شاب من حيفا بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن واصابته بجراح خطيرة اعتقال شاب من حيفا بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن واصابته بجراح خطيرة 2019-10-05 | 12:27:56

اعتقلت شرطة حيفا ظهر اليوم السبت شاب من المدينة بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن...

اطفال عرابة يصرخون:كفى للعنف اطفال عرابة يصرخون:كفى للعنف 2019-10-05 | 12:25:51

صرخة مدوية اطلقها اطفال روضات وبساتين جمعية اقرا الاسلامية في تظاهرتهم صباح...

اصابة شاب(20عاماً)باطلاق نار في حيفا اصابة شاب(20عاماً)باطلاق نار في حيفا 2019-10-05 | 06:48:46

أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هجيبورين...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-10-05 | 07:00:59

اليوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة اطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم شكري عواوده نسبة تصويت 10 د عواوده انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com