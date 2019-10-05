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ريال مدريد يدهس غرناطة برباعية ويُحافظ على صدارة الليجا



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد انتصارا مهما بنتيجة (4-2) على غرناطة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد بنزيما، وهازارد ومودريتش وخاميس رودريجيز في الدقائق 2، و46، و61 و93 على الترتيب، بينما أحرز لغرناطة ماتشيس من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ودوارتي في الدقيقة 77.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود أريولا في حراسة المرمى، أمامه أودريوزولا، فاران، راموس، وكارفاخال الذي لعب كظهير أيسر في ظل الإصاباتالأخيرة.
بينما تواجد في خط الوسط الثلاثي كاسيميرو، كروس، وفالفيردي، وفي الهجوم بيل، بنزيما، وهازارد.
وعلى الجانب الآخر، اعتمد دييجو مارتينيز المدير الفني لغرناطة على طريقة (4-1-4-1) بوجود روي سيلفا في حراسة المرمى، أمامه نيفا، سانشيز، دوراتي، ودياز، وفي الوسط مونتورو، ماتشيس، هيريرا، عزيز، وبويرتاس، ومهاجم وحيد سولدادو.
كشّر ريال مدريد عن أنيابه مُبكرًا، حيث انطلق الويلزي جاريث بيل على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية لزميله كريم بنزيما الذي سدد على يمين حارس غرناطة، وافتتح التسجيل للميرنجي في الدقيقة 2.
وتألق روي سيلفا حارس مرمى غرناطة، في التصدي لتسديدة من داني كارفاخال الظهير الأيسر لريال مدريد، في الدقيقة 10.
وكاد فالفيردي أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث استقبل عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله كريم بنزيما، لكنه سدد بالرأس كرة ضعيفة، أمسك بها حارس غرناطة بسهولة في الدقيقة 16.
وواصل لاعبو ريال مدريد إهدار فرص خطرة للتسجيل، عبر سيرجيو راموس من ركلة حرة مباشرة، وتسديدة أخرى من داني كارفاخال الذي كان منفردًا بحارس غرناطة سيلفا.
وتلقى الميرنجي ضربة قوية بتعرض الألماني توني كروس لاعب خط الوسط لإصابة عضلية، ليستبدله المدير الفني زين الدين زيدان، بالكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 34.
ونجح البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، وهدفه الرسمي الأول بقميص الميرنجي في الدقيقة 46، حيث استقبل تمريرة من فيدي فالفيردي في عمق دفاع غرناطة وسدد في الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد الضغط، حتى نجح البديل الكرواتي لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61.
وقرر زيدان الدفع بإيسكو بدلا من هازارد، ثم أشرك خاميس رودريجيز بدلا من الويلزي جاريث بيل.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لغرناطة، في الدقيقة 66 بسبب تدخل الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بخشونة على مهاجم الضيوف.
وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء داروين ماتشيس لاعب غرناطة، والذي سجلها بنجاح في الدقيقة 69، ليُقلص الفارق لفريقه.
وواصل غرناطة انتفاضته، حيث نجح دوارتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، حيث استقبل كرة عرضية من زميله فيكتور دياز ليُسكن الكرة بسهولة في شباك ريال مدريد.
وحرم روي سيلفا حارس مرمى غرناطة، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85، حيث تصدى ببراعة لتسديدة الفرنسي. ونجح البديل خاميس رودريجيز الهدف الرابع لريال مدريد، حيث استغل تمريرة من زميله أودوريوزولا في منطقة الجزاء، وسدد على يسار حارس غرناطة، ليمنح فريقه انتصارا ثمينًا.




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