النائب, جبارين:, بنضالنا, الجماهيري, المتصاعد, سنتغلب, على, العنف, والجريمة,

يشهد نضال الجماهير العربية ضد العنف والجريمة تصعيدًا كبيرًا في الايام الأخيرة تحت قيادة لجنة المتابعة، فبعد مظاهرة عشرات الالوف في مجد الكروم احتضنت البلدات العربية في اليومين الأخيرين أكثر من ٣٠ مظاهرة ووقفة احتجاجية ضد تفاقم ظاهرة العنف وتفشي وباء الجريمة وتواطؤ الشرطة المستمر وتقاعسها أمام حمام الدم في المجتمع العربي. وقد تم بهذه الاحتجاجات اغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في البلاد وذلك بمشاركة قيادات الجماهير العربية والجمهور الواسع.

وضمن مشاركته في المظاهرة الحاشدة في وادي عارة، حيث تم اغلاق الشارع الرئيسي هناك لأكثر من ساعة، قال النائب د. يوسف جبارين: "هذه المظاهرات في الشوارع الرئيسية هي استمرار لمظاهرة عشرات الالاف في مجد الكروم ونرى أن نضال جماهيرنا يتصاعد بمشاركة جماهيرية واسعة. علينا مواصلة تكثيف هذه الهبة النضاليّة وضمان استمراريتها، فبنضالنا الجماهيري الوحدوي نستطيع ضمان إيصال رسالة غضب للشرطة ولسلطات تنفيذ القانون، ونستطيع ان نتغلب على العنف والجريمة".وأضاف جبارين: "من خلال المثابرة بمثل هذه النشاطات الاحتجاجية نستطيع ان نغيّر الحال واجبار الشرطة على ان تأخذ دورها بحسب القانون. حقنا بالحياة الآمنة هو حق اساسي بل حق وجودي، ولن يهدأ لنا بال حتى تقوم سلطات تنفيذ القانون بمسؤولياتها بجمع السلاح وملاحقة منفذي العنف والجرائم".هذا وأقرت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها اليوم سلسلة من النشاطات الاحتجاجية في الايام والاسابيع القادمة، ومن ضمنها: انطلاق قافلة سيارات الى مقابل رئاسة الحكومة، مظاهرة قطرية أمام مقر قيادة شرطة منطقة الشمال في الناصرة، مظاهرة قطرية امام مقر قيادة الشرطة في مدينة الرملة، ونصب خيمة اعتصام امام مجمع الوزارات في القدس الغربية، والاعلان عن اضراب عن الطعام لثلاثة ايام.