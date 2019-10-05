معاصر, عرابة, تستقبل, موسم, الخير, من, الزيتون,

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جتء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تناشد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، تلقت...
في أعقاب الجريمة الجديدة والمؤلمة التي استفاقت عليها الناصرة في أسبوع دام من...
عقدت صباح اليوم الاثنين 2019/9/23 جلسة طارئة لإدارة بلدية الناصرة على أثر مقتل الشاب...
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حقق فريق هبوعيل بلدي عرابة فوزا احلى من على ملعب التدريبات سخنين في مباراته امام...
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كشف تقارير صحفية، عن المدة التي سيغيب فيها جوردي ألبا مدافع برشلونة، الذي غادر...
أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات ...
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