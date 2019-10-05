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معاصر عرابة تستقبل موسم الخير من الزيتون



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باشرت معاصر عرابة باستقبال موسم الزيتون الصوري من مناطق خارج عرابة لاستخراج زيت الزيتون ومن المتوقع ان يكون موسما وفيرا هذا العام الذي سيبدا العمل به في النصف الاول من شهر تشرين اول الحالي عشنا وذقنا خير السنة من زيت الزيتون والحمد لله.




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