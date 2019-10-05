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اغلاق شارع 444 قرب الطيرة احتجاجاً على العنف والجريمة



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تستمر المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في المجتمع العربي على العنف والجريمة,حيث شهدت البلدات والمدن العربية في الايام الاخيرة عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية بعد حوادث القتل المتكررة في الوسط العربي.

عصر اليوم السبت تظاهر العشرات على شارع 444 بين مدينة الطيبة ومدينة الطيرة وقاموا برفع شعارات منددة بالعنف واغلقوا الشارع الرئيسي امام حركة السير كخطوة احتجاجية على العنف .




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