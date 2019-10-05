اغلاق, شارع, 444, قرب, الطيرة, احتجاجاً, على, العنف, والجريمة,

كلمات متعلقةاغلاق, شارع, 444, قرب, الطيرة, احتجاجاً, على, العنف, والجريمة,
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط الشرطة لمكافحة العنف في...
يشهد نضال الجماهير العربية ضد العنف والجريمة تصعيدًا كبيرًا في الايام الأخيرة...
تظاهر العشرات من سكان النقب مساء اليوم السبت على مفرق شوكت في الجنوب ضد العنف...
تعرض فتى يبلغ من العمر 14 عاما للدهس عندما كان على دراجة كهربائية على الشارع...
المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو طلّت بحلّتها الخريفيّة الذّهبيّة،...
تظاهر العشرات من اهالي كفركنا على مفرق المحدر احتجاجا على جرائم القتل والعنف...
اعتقلت شرطة حيفا ظهر اليوم السبت شاب من المدينة بشبهة اطلاق النار على شاب من ابطن...
صرخة مدوية اطلقها اطفال روضات وبساتين جمعية اقرا الاسلامية في تظاهرتهم صباح...
أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هجيبورين...
اليوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة،...