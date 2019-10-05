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متظاهرون يغلقون مفرق شوكت في النقب احتجاجاً على العنف والجريمة



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تظاهر العشرات من سكان النقب مساء اليوم السبت على مفرق شوكت في الجنوب ضد العنف والجريمة .


وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف وجرائم القتل وطالبوا الشرطة بالتحرك .

كما واغلق المتظاهرون مفرق شوكت امام حركة السير كخطوة احتجاجية .




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