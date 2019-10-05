متظاهرون, يغلقون, مفرق, شوكت, في, النقب, احتجاجاً, على, العنف, والجريمة,

وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف وجرائم القتل وطالبوا الشرطة بالتحرك .كما واغلق المتظاهرون مفرق شوكت امام حركة السير كخطوة احتجاجية .

تظاهر العشرات من سكان النقب مساء اليوم السبت على مفرق شوكت في الجنوب ضد العنف والجريمة .

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