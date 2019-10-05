القضاء, الاسرائيلي:, القرار, النهائي, بشأن, ملفات, نتنياهو, قبل, نهاية, العام,

قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم السبت، إن القرار النهائي بشأن ملفات التحقيق ضد بنيامين نتنياهو سيتخذ قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن تلك المصادر إن موعد اتخاذ القرار لن يطول وسيكون قبل نهاية العام.

ومن المقرر أن تستمر غدا وبعد غد الاثنين جلسة المساءلة والاستماع القضائية لنتنياهو في ملفات الفساد حيث كان عقدت جلستين مماثلتين الأربعاء والخميس الماضيين.