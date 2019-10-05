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ديرحنا:اصابة خطيرة في حادث دهس



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تعرض فتى يبلغ من العمر 14 عاما للدهس عندما كان على دراجة كهربائية على الشارع الرئيسي في دير حنا اليوم السبت.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالخطيرة.

الشرطة باشرت التحقيق.

ديرحنا:اصابة خطيرة في حادث دهس




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