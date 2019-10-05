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المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو:مَطَر ناعمٌ في خريف بعيد والعصافير زرقاءُ.. زرقاءُ والأرض عيد



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المدرسة الاسقفيّة الكاثوليكيّة - شفاعمرو طلّت بحلّتها الخريفيّة الذّهبيّة، بمبادرة من المعلمات سميرة كركبي وحنين عزام واللتان قامتا بتزيين حائط المدرسة بألوان الخريف الدافئة بتعاون مع السكرتيرة أميمة جرّوس تحت اشراف مديرة المدرسة المعلّمة نيفين مباريكي والّتي تتحلّى بتشجيع ودعم افراد طاقمها لانتاج كلّ ما هو جديد وجميل.

بوركت جهودكنّ.




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