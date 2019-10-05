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اهالي كفركنا يغلقون شارع 77 احتجاجا على العنف والجريمة



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تظاهر العشرات من اهالي كفركنا على مفرق المحدر احتجاجا على جرائم القتل والعنف المستشري في الوسط العربي مطالبين الشرطة والجهات الرسمية بالتحرك لمكافحة الجريمة.


وقد  رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف وقاموا باغلاق شارع 77 الموصل بين طبريا وحيفا.





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