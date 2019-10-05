اعتقال, شاب, من, حيفا, بشبهة, اطلاق, النار, على, شاب, من, ابطن, واصابته, بجراح, خطيرة,

وكان قد أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هجيبورين في مدينة حيفا فجر اليوم السبت.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في المدينة لاستكمال العلاج .
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
وكان قد أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هجيبورين في مدينة حيفا فجر اليوم السبت.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في المدينة لاستكمال العلاج .
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
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