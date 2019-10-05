اطفال, عرابة, يصرخون:كفى, للعنف,

صرخة مدوية اطلقها اطفال روضات وبساتين جمعية اقرا الاسلامية في تظاهرتهم صباح اليوم جابت شوارع عرابة وهم بحملون الشعارات المنددة بالعنف والقتل المستشري في مجتمعنا وهم يهتفون كفى نريد ان نعيش بسلام،كن لطيفا لا تكن عنيفا ومن حقي ان اعيش بامان وانطلقت التظاهرات من مسجد عرابة الكبير جابت شوارع عرابة شارك فيها كل روضات وبساتين جمعية اقرا الاسلامية بمرافقة اهااي الاطفال.

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