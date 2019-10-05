اصابة, شاب(20عاماً)باطلاق, نار, في, حيفا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في المدينة لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في شارع هجيبورين في مدينة حيفا فجر اليوم السبت.

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