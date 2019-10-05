اصابة, شاب(20عاماً)باطلاق, نار, في, حيفا,

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اليوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة،...
أحيّت قرية كفر مندا، مساء الخميس، الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد شهيد هبة القدس...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 28...
شارع الراس الجنوبي الشرقي او ما يسمى شارع رقم 40 الذي يتسبب بمعاناه لاهالي الحي منذ...
"ان الازمة الأخيرة التي تعصف بالمجتمع العربي وتحصد العديد من أرواح الأبرياء أصبحت...
أصدر وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان تعليماته الى قيادة الشرطة بتكثيف نشر أفرادها...
بمشاركة الالاف من اهالي البطوف عرابة سخنين ديرحنا وكوكب والمستوطنان اليهودية في...
قام متظاهرون اليوم الجمعة باغلاق مفرق البيج فاشن بالناصرة مما تسبب بأزمة سير...
أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة في أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم...
مظاهرة حاشدة في ام الفحم بعد صلاة الجمعة امام مركز الشرطة رفضا للعنف وانتشار...