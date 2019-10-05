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الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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