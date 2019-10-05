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كفر مندا تحيي الذكرى ال 19 لاستشهاد الشهيد رامز بشناق بمسيرة وأمسية



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أحيّت قرية كفر مندا، مساء الخميس، الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد شهيد هبة القدس والأقصى رامز عباس بشناق، الذي ارتقى في اليوم الثالث للمواجهات بتاريخ 3.10.2000.


إنطلق المشاركون في مسيرة من ساحة دوار العين وسط البلدة، وصولا إلى ساحة المجلس المحلي.

واختتمت المسيرة بأمسية خطابية وفنية ملتزمة، تولى عرافتها الأستاذ موفق زعبي حيث القى كلمة ترحيبية قصيرة، ومن ثم وقف الحضور على نشيد موطني من تقديم صلاح علي عبد الحليم والفنان الصاعد صالح إبراهيم حوش وعزف الفنان محمد خضر عبد الحليم.

كما القى رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، كلمات قصيرة، شددوا من خلالها على أهمية إحياء هذه الذكرى والمناسبات الوطنية الأخرى، كما حثا جميع أهالي كفر مندا والمجتمع العربي للإتحاد والوقوف يدًا واحدة لمكافحة آفة العنف والجريمة التي تعصف بالمجتمع العربي.

وألقت الشابة آلاء بشناق كلمة عائلة الشهيد، حيث قدمت الشكر والتقدير لجميع من شارك في احياء هذه الذكرى، وألقيت قصائد شعرية من تأليفها، الشابة مجد مراد ألقت قصيدة شعرية من تأليفها، بالإضافة لإلقائها قصيدة شعرية من تأليف الشاعر المنداوي يعقوب احمد يعقوب.

وفي الختام، عُرض فيلم عن هبة القدس والأقصى والشهيد رامز بشناق.




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